記者葉志成／桃園報導

為歡慶「全國客家日」─「天穿日」（農曆正月二十日，107年國曆3月7日）的到來，桃園市政府客家事務局整合中壢、平鎮、新屋及觀音等4個區公所，於26日舉辦記者會，宣布將以「天穿日」為主題，打造有趣的親子劇，於3月3日至11日期間至4區巡演，展開熱鬧慶祝活動。

相傳舊時水神共工與火神祝融相爭，水神不慎撞倒不周山，也使天空出現一個大洞、四處大雨傾盆，為了免去人間災苦，女媧便煉五色石補天，解救蒼生。為感念女媧悲天憫人精神，每逢此日，男不耕田、女不織布，讓大地休養生息，進而發展出「天穿日」，亦符合現代讓環境生生不息、資源永續發展的精神。《客家基本法》通過後，便將客家文化獨有的「天穿日」訂為「全國客家日」。

桃園市副市長游建華表示，桃園得天獨厚擁有閩南、客家、原住民、外省人及新住民等多元族群，市府亦積極將本市打造成多元文化之都。為了讓全民認識「天穿日」的由來與習俗，體現環境生生不息、資源永續發展的精神，特由客家局聯合中壢、平鎮、新屋及觀音等4個區公所在3月3日至11日間舉辦慶祝活動。

全新「天穿日」主題親子兒童劇─「奇幻過天穿」將於3月3日至11日間到桃園各地巡演。

客家事務局蔣絜安局長表示，今年的慶祝活動以客家局特別設計的「天穿日」主題親子兒童劇─「奇幻過天穿」為主軸，這齣戲改編「天穿日」傳說與家喻戶曉的小紅帽童話故事，邀請客家金曲新秀─iColor樂團與好痛音樂劇團共同演出，全劇結合帶動唱、魔術、傳說故事、童話等元素，期望讓觀眾在笑聲連連之餘，也能認識客家文化。此外，iColor樂團為「奇幻過天穿」一劇量身打造的主題曲〈尞到天穿〉，也在今日記者會首度公開發表，輕快、朗朗上口的旋律與歌詞，將更加深觀眾對全國客家日的印象。

「奇幻過天穿」演員將於2月28日前進本市多個鬧區、進行快閃宣傳，有興趣的民眾千萬不要錯過喔。另，中壢、平鎮、新屋及觀音區公所分別規劃各式樂活活動，包含健行、淨灘、與音樂會等，詳細內容請見本局官網(http://www.hakka.tycg.gov.tw/)。