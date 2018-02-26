新浪科技訊 2月26日下午消息，近日，多家媒體報導，繼大眾點評與海瀾之家展開合作后，很快將由美團外賣配送員前往海瀾之家線下門店拿貨，並承諾一小時送達用戶。據美團點評內部人士透露：與海瀾之家的合作細節還在溝通，現在只是試運營和測試階段，但美團點評的確正在集中優勢力量，向生鮮、零售等更多品類拓展，已經有很多品牌在和美團聯絡。

據悉，海瀾之家與美團點評購物頻道合作的「海瀾之家品牌館」在大眾點評APP已經上線。和大眾點評上現有的其他服飾品類品牌館不同，在這個頁面上，用戶不僅可以瀏覽商品的樣式、參考價格、線下門店在售情況等，還能夠直接購買。目前海瀾之家的配送業務還處於試運行階段，待配送服務正式開放后，用戶在大眾點評提交的訂單將由美團進行配送，下單付款后商品將在1小時內通過美團騎手配送到家。

事實上，美團點評配送業務一直沒有停止拓展品類的步伐。在立足餐飲配送之外，美團外賣一直在積極布局，和線下傳統零售商一起為用戶提供綜合品類即時消費需求解決方案。目前，美團外賣平台上的商超類日訂單量突破80萬單，覆蓋全國近1200個縣市，實現了3公里內生鮮、日用品、藥品、鮮花等商品30分鐘送達。此外，美團點評在2017年3月正式上線同城幫買幫送服務——美團跑腿，用戶在美團或美團外賣App的跑腿代購中下單，可以讓騎手幫忙購買周邊商品，或者給同城親友、同事、合作夥伴遞送文件、鮮花、蛋糕等物品，由平台認證的騎手進行配送，專業安全無中轉，1小時送達。目前，美團跑腿日訂單量約30萬單，覆蓋全國近100個城市，用戶最常購買的品類有小吃、咖啡奶茶、啤酒、果蔬以及日用品等。

目前，從配送生鮮果蔬，到代購應急日用品、同城送鮮花蛋糕，美團點評配送業務範圍正不斷擴展。此前，美團點評購物頻道已經和不少知名服飾品牌開展合作，包括ZARA、H&M、優衣庫、Adidas等，為消費者提供包括門店優惠信息、上新單品介紹、買手推薦、品牌用戶評論等實用信息。（肖鵬）