新浪科技訊 2月26日下午消息，杉數科技今日公佈，已於2017年7月完成A輪融資，融資額約4000萬元，由高達投資（Pagoda Investment）領投，將門創投、聯想創投跟投。本輪融資主要用於演算法、產品研發與推廣和團隊建設。

2016年，公司成立之初，杉數科技獲得了來自真格基金和北極光創投210萬美元的融資。

杉樹科技的五位核心領導層皆為斯坦福大學博士，其中，聯合創始人兼首席科學家葛冬冬、CTO王子卓及CPO王曦是斯坦福大學運籌學博士。杉數科技的合作夥伴包括京東、順豐、滴滴、永輝、萬達、德邦等，合作需求主要包括動態定價、供應鏈管理、風險預警、線下門店選址等。

2017年下半年，團隊推出模塊化、標準化的產品，包括智能庫存管理系統「StockGo庫存狗」和智能運輸優化系統「PonyPlus小馬駕駕」。

2017年10月，杉數科技與上海財經大學正式簽署產學研基地一攬子合作協議。未來三年，杉數科技將向上海財經大學交叉科學研究院提供每年逾400萬人民幣的資金支持，用於支持雙方共同設立人工智慧聯合實驗室，並採取多項措施，支持其科學家團隊的研究工作。杉數科技也會將實際的業界場景帶入實驗室的演算法研究工作中。

簽約儀式上，發佈了由財大并行優化國際實驗室（與斯坦福大學金融與風險管理研究所聯合共建）與杉數科技共同牽頭，多家知名高校、研究所與企業共同建設的運籌學與人工智慧基礎演算法平台LEAVES。它包括了對多個數學規劃、機器學習和運籌學應用問題的開源演算法和閉源解決方案，是一個成規模的運籌學演算法求解器，對於我國運籌學演算法的推動和經驗積累有著重要意義。未來參與者還包括中科院、北大、順豐、京東、永輝、蘇大天宮等單位，也有來自斯坦福大學、喬治亞理工學院、加州大學伯克利分校等高校的學者與學生志願者。（辛苓）