記者葉志成／桃園報導

桃園市政府「新屋國中改制新屋高中新建校舍及游泳池工程」標案自即日起至107年3月20日上網招標，預算金額新臺幣5億537萬1,166元，採最有利標方式決標，完工後將提供新屋在地學子良好的學習環境。

桃園市政府推動「一區一公立高中」，讓新屋國中原地改制為新屋高中，成為完全中學，並為新屋區首間市立高中，且將新建多功能活動中心及綜合教學大樓，讓新屋學子能就近就學。

桃園市政府「新屋國中改制新屋高中新建校舍及游泳池工程」標案自即日起至107年3月20日上網招標。

新屋國中校地面積3.2公頃，預計拆除原有活動中心，改建為綜合教學大樓，並新建包括游泳池、藍球及羽球場等設施的多功能活動中心，並重新規劃校門位置及進出動線，其中綜合教學大樓將規劃地下1層、地上5層的智慧建築，提供多功能教室、圖書室、教室等；多功能活動中心為地下1層、地上3層的建築物，工程將儘量避開校園原有老樹位置，將其融入景觀規劃中，並取得合格級以上綠建築標章。

桃園市政府不斷加強新屋區各項建設，包括將於新屋區舉辦「2018桃園農業博覽會」、規劃於永安漁港設置海螺文化體驗園區，並增加關懷據點、日照中心等，以提昇新屋整體環境，讓新屋成為宜居樂業的城市。