記者黃村杉／新北報導

新北市政府勞工局26日舉行各級工會新春團拜，朱立倫市長感謝各工會服務勞工朋友的辛勞，並表揚新北工會行善團運用本業職能去幫助弱勢族群，持續做善事。強調這就是「積善積福」的表現，也期待今年能「旺來福來」，工會帶頭拚經濟，讓各行各業蓬勃發展、共創勞資和諧。

朱立倫表示，新北市勞工人口眾多，這幾年經濟、建設發展深受肯定，眾多企業進駐，招商成績卓越，青年失業率也是六都最低，另外，新北市對於勞工權益保障付出很多心力，像是創造就業、就業媒合、提高勞權意識及協助弱勢族群等，希望各級工會盡力做好服務，讓勞工安居樂業。

勞工局指出，新北市許多工會成立已超過一甲子，見證了新北市政治、經濟與社會的變遷，在各級工會的帶領下，服務越來越好，除了通過 TTQS評核系統認證，提升勞工教育與訓練能量，也積極投入新北工會行善團活動，運用本業職能，協助弱勢家戶居家修繕，同時也透過物資捐贈、捐款等不同方式來幫助弱勢族群。

勞工局表示，新北市各級工會新春團拜，朱立倫市長分別頒獎表揚新北市總工會、新北市創意壓花技藝工會、新北市鐘錶眼鏡工會、新北市油漆業工會、電氣裝修業工會、廚具爐具裝置業工會、環保局工會、日用品工會及木工業工會等76家績優行善工會，以及新北市勞資關係關懷協會、勞資調解協會、勞資權益維護協會、中華民國勞資關係協進會等4家勞資爭議評鑑優等單位。