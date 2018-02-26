大甲公所役政業務成果豐碩 獲市政府評鑑三大獎台灣好新聞報 (2018-02-26 15:38)
記者陳榮昌／台中報導
大甲區公所以負責、愛心理念，管理替代役男、處理役政業務督訪績優等事績可圈可點成效豐碩，致榮獲106年役政業績勇奪績優役政人員、績優役政業務及績優替代役男等三大獎，將於三月二日受市政府表揚。區長劉來旺昨日肯定替代役男黃宏晟在公所多月服役中對行政、服務弱勢等種種工作優表現，並致贈紀念品以茲鼓勵。
今年二十五歲黃宏晟他說，在人文課，除了一般文書、行政、清潔工作及兵役問題諮詢服務外，因為研究所曾接觸各種計劃、活動等業務之外，還幫助活動海報設計、活動提案、協助報告書之撰寫與活動事前的準備。每一次小小的付出都會帶給自己大大的收穫。去年從成功嶺結訓來到大甲區公所服役，心裡只有秉持著在新訓所學，「愛心、服務、責任、紀律」，在公所雖然沒有軍中繁瑣的規定、固定的操練，但是學習到貼近於現實生活中的待人處事。
區長劉來旺表示，黃宏晟在公所幾個月的役期中，遇到颱風前防災搬運沙包、社區環境整理、迎新春現場揮毫贈春聯、協助獨居長輩打掃環境、輔導弱勢家庭兒童寒假課輔工作，他都邁力執行任務，讓任務達到圓滿目標。
公所人文課將服役事績優異的黃宏晟陳報市政府，參加106年下半年績優替代役役男選拔，果然不負眾望的膺選，對所內替代役男有相當的士提升及鼓勵作用，而在役政的評鑑中，承辦役政業務的陳銀于、役政人員陳君琳都獲獎，顯示大甲區公所執行役政業務具有非凡的成效。課長洪孟棻表示，公所對替代役男的服務管教，都以做事，負責任及愛心助弱勢為主要目標，確實引發了役男的自信心，祈望到社會也能延續這種堅持不移的精神。
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