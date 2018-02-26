新學期新氣象 長榮大學校園煥然一新台灣好新聞報 (2018-02-26 15:50)
記者李文生／台南報導
為提升校園環境品質，提供師生更優質的學習環境，寒假期間，長榮大學進行校園修復工程。校長李泳龍表示，此次修復工程包括水溝新設工程、漏水修繕工程、教室地磚整修、宿舍全面巡檢修繕等23項，完工後，對提升校園環境品質有很大的助益。
負責修復工程的長榮大學總務處總務長顏義文表示，今年寒假校園建設重點為水溝新設工程及禮拜堂新建工程，屬短期的水溝工程於106年12月27日發包，預計於3月中旬前完工，完工後可因應雨季汛期帶來的威脅。此外，學生宿舍也進行相關修繕，包括各項損壞修繕、維護及鍋爐、空調、飲水機及電梯等保養工程。教學設施也進行地磚整修、窗簾汰換及新增、教室講桌麥克風等檢查保養。
李泳龍校長表示，在不影響學生上課前提下，校方全力提升整體學習環境，因此，於寒假期間進行多達23項修復工程，目的就是提供師生一個舒適且優質的校園環境。
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