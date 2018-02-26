竹市5大學校園就博會3月中接力開跑 五百多家廠商提供逾3萬職缺台灣好新聞報 (2018-02-26 15:37)
記者季大仁／新竹報導
新竹市校園徵才博覽會啟動記者會26日舉行，該項活動結合清華、交通、元培、玄奘和中華等5所大學合作，3月10日起接力舉行，預計有560間以上的廠商徵才，提供逾3萬個就業機會。
勞工處長黃錦源表示，新竹市不只充滿創業機會，更積極為勞工打造良好就業環境，市府今年在促進青年就業工作方面，舉辦超過50場職涯講座、職場體驗或企業參訪等活動，協助青年順利踏入職場。
黃錦源處長表示，五所大學就業博覽會將在3月10日於首站交通大學開跑，其後清華、元培、玄奘和中華大學，分別於3月17日、3月29日、4月24日及5月2日接力舉行，歡迎全國的應屆畢業生及求職人踴躍參加。
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署秘書宋文水、就業中心主任陳瑞芳、元培醫事科技大學校長林志城、諮商輔導暨職涯發展中心主任楊幸怜、清華大學主任秘書呂平江、交通大學學務長黃美鈴、玄奘大學學務長王學誠、心理輔導中心主任王敏菱、中華大學學務長廖述濤、新竹振道總經理吳騰芳以及多位青年學子出席活動。
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