記者陳榮昌／台中報導

弘光科技大學餐旅管理系助理教授裴志偉曾獲得有世界廚藝界奧林匹克之「IKA廚藝大賽」糖雕藝術類「超級金牌獎」，寒假參加「德國斯圖加特國際餐飲展暨烹飪比賽」，卻選擇超越自己轉戰藝術麵包類，兩件作品奪下一金一銀的佳績，並打敗世界15國好手，台灣全新烘焙創舉獲大會頒發最高榮譽獎，高超技藝名震國際。

「德國斯圖加特國際餐飲展暨烹飪比賽」參加資格必須是曾獲得IKA獎項選手，裴志偉不僅是亞洲唯一代表選手，也是台灣第一人。她在26日開學第一天向學生分享說，「決定報名參加後，我便選擇衝！」過去兩度參加「IKA廚藝大賽」，以糖雕藝術作品奪下超級金牌獎、金牌獎，這次決定挑戰新東西，改參加從未接觸過的藝術麵包類，拋開糖雕製作，以全新的手法突破自我。

然而，從報名到參賽，只有短短一個半月的時間準備，裴志偉坦言「真的很累，也很難撐」，因為白天還有教學相關工作，只能利用剩餘時間練習，平均每天只睡3小時，由於首次用麵粉創作，她扛兩大袋不同品牌的麵粉，不斷嘗試，控制溫度、濕度、烘焙、麵粉發酵時間，歷經作品烤焦、烤裂，一直到出國前一刻都還在做最後續的調整。

一口氣準備兩件作品參賽，裴志偉形容，就是跟時間在賽跑，連感冒生病的權利都沒有，製做作品把雕塑的搓、黏、壓、畫、捲等技巧，都用在作品上，創作了高65公分、重8公斤，命名為「蛻變」的盔甲勇士，奪得金牌；另一件 高100公分、重7公斤，命名為「重生」的貓頭鷹作品則奪得銀牌。

裴志偉指出，「蛻變」是自己另一個心境寫照，作品充滿東方的元素，每一個細節都是來是內心的靈感，光是小一片盔甲鱗片，便要花一個小時製作，面容五官至少失敗3次才做出栩栩如生的樣貌，生動細膩的作品，獲得評審青睞，其中一位評審自己玩麵團玩了40年，看的她的作品後，都不相信可以如此精緻，「作品靈感就是我自己，在歷經挫敗後才想要做，腦中才自然浮現作品樣貌。」

另一個作品「重生」，因為受到濕度的影響，讓裴志偉在比賽規定時間兩個小時內，無法順利組裝完成，過程中不斷的傾塌，不過，她不放棄任何的機會，能救儘量救，在最後一秒依舊在組裝，最後只奪下銀牌，評審主席還連續兩次來安慰她，裴志偉說，「這讓我很溫暖，也很開心，都已經來這裡，放棄是很可惜的是一件事情，評審看見我的用心。」

裴志偉指出，儘管她參加過許多國際大型比賽，首次挑戰藝術麵包創作，心情還是很緊張，在宣布名次的當下，聽到評審說「這個金牌是屬於妳的，恭喜妳」，心情很激動，領獎後拿著隨身攜帶的國旗到作品前拍照，「秀出國旗要告訴全世界，我來自台灣，台灣很厲害！」

短時間內挑戰全新項目成功十分不易，裴志偉獲得「烘焙女神」美譽，她卻形容自己是秉持著一股傻勁，「很多事情就是好玩、有趣，才可以有衝勁做出來。」她的手也因為密集揉麵團而破皮，臉上也因長期高壓睡眠不足佈滿痘痘，她強調，這次比賽，也是為兩年後2020的「IKA廚藝大賽」做暖身，比賽不只是比賽，而是全新的學習。