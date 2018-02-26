2隻邊境牧羊犬新工作 幫助受刑人重拾希望台灣好新聞報 (2018-02-26 16:02)
記者黃村杉／新北報導
動保處於去年底破獲位於三峽非法繁殖場並將毛寶貝們全數帶回，今年初在板橋動物之家為牠們尋找下一站幸福。其中新北市警犬隊前往動物之家認領了2隻邊境牧羊犬，經過警犬隊密集訓練後，已送往法務部矯正署執勤，透過牠們幫助受刑人，一同參與校正行為訓練，讓受刑人重拾溫暖與希望。
警犬隊不僅執行偵查及巡邏任務，同時兼顧犬隻訓練業務，此次認養2隻邊境牧羊犬已經在警犬隊展開行為、口令及服從等訓練，並送往法務部矯正署新竹監獄執行勤務。矯正犬的主要業務，便是與受刑人朝夕相處，透過照顧矯正犬起區，不僅培養愛護動物觀念，也重拾個人成就感與自信心，進而讓受刑人回復善良本性，學習懂得愛護自己、珍惜生命。
警犬隊長潘天龍表示，邊境牧羊犬天資相當聰穎，學習能力也很強，肯定能勝任矯正犬工作勤務，透過牠們協助受刑人，減少暴躁性格，潛移默化學習情緒管理及自我控制。動保處持續推動工作犬認養，依照毛寶貝們不同性格與品種，訓練成各式各樣工作犬，幫毛寶貝們找工作，尋找牠們的下一站幸福。
農業局長李玟指出，動保處積極推動毛寶貝工作犬訓練，且成立訓練中心專業訓練。毛寶貝接受專業訓練後，將在工作場地發揮所長，監獄犬就是最好的例子，其他諸如看守工廠、果園、菜園，或是陪伴老人、學童等，請大家響應以認養代替購買，幫助每一隻毛寶貝都可找到幸福的下一站。
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