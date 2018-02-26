記者鄧富珍／彰化報導

配合國家的長照計畫，推動「一鄉鎮一日照中心」，切膚之愛基金會將失智照顧服務由彰化市擴展至南彰化大村鄉，成立連瑪玉學苑社區式服務類長期照顧服務機構，26日上午舉辦開幕典禮。彰化縣長魏明谷與大村鄉長游盛、切膚之愛基金會董事長陳穆寬、執行長詹麗珠為全國首座圖書館結合長照服務機構開幕啟用，推動醫療與社區整合服務，提供完善連續性長期照護服務。

連瑪玉學苑位於大村鄉圖書館2樓，打造五星級環境，以歐式田野鄉村風情，延伸家的溫馨感受，失智長輩可以獲得溫馨專業服務外，大村鄉正新輪胎營養部每天提供熱騰騰的老人營養膳食，讓優美的環境更加添無限愛的溫暖關懷，連瑪玉學苑為失智家庭提供日間照顧、居家服務、夜間住宿及其他整合性長照服務，是彰化縣首家以失智者提供小規模多機能多元服務。

全國首座圖書館結合長照機構誕生，縣長魏明谷與長者玩遊戲互動。圖／記者鄧富珍攝

魏縣長表示，全台灣失智的人口約24萬人，而彰化縣有將近1萬3,000位失智人口，這些在輕度及中度失智階段的老人，雖然四肢健全，但出門後卻不知如何回家，或是煮東西瓦斯忘了關，所以需要24小時去照顧他們，這也是長照投入人力最多、最困難的失智症照顧中心，感謝彰化基督教醫院和切膚之愛基金會成立失智日照中心。

魏縣長指出，很高興不管是居家服務、日間照護或是住宿型的，能夠成立這麼完備的住宿長照中心，感念大家的愛心，彰化縣是一個長壽縣，彰化縣的女性平均壽命在全國排名第三。他也與大家分享長壽的秘訣，第一、早睡早起多運動，第二、多食用蔬菜，第三、做志工，過團體的生活，延緩老化失能失智。

切膚之愛基金會董事長陳穆寬表示，彰化縣65歲以上的人口已經達到18萬人，步入了高齡化社會，這次結合大村鄉圖書館，配合政府長照2.0政策，讓失智、失能或是年紀大的長者，獲得最好的照顧，不只是國家的責任，也是一個優良教會的責任。

彰化縣日間照顧中心目前有13家，分別在彰化市2家、田中鎮、鹿港鎮、伸港鄉、和美鎮、員林市及溪州鄉、溪湖鎮、二林鎮、北斗鎮、二水鄉、大村鄉各1家，提供有需求的長輩及家屬即時的日間照顧服務，以社區照護的模式來取代的機構安置，並結合家庭、鄰里，強化整體社會網絡，提供長輩及家屬專業的日間照顧服務。切膚之愛基金會執行長詹麗珠說，未來將持續透過政府力量及民間資源的投入，加速推動日間照顧服務據點設立，共同營照彰化縣成為長照友善城市。