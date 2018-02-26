元宵節「鑽燈腳、生卵葩」 求子者樂而不疲台灣好新聞報 (2018-02-26 16:06)
記者陳榮昌／台中報導
國內民眾視為小過年的元宵節，自古流傳著一些民間習俗，其中「偷拔蔥嫁好尪」、「跳田古、嫁好某（妻）」之外，還有三五成群的婦女協同丈夫到廟裡鑽花燈，祈求「鑽燈腳、生卵葩」遊廟求子情節等，都歷久不衰，雖然沒有科學依據，但求子者卻樂而不疲，讓仍有著過年喜氣的元宵節，洋溢著濃厚喜氣。
自古就有著「鑽燈腳、生卵葩」流傳，婦道人家為求一子，順應古流傳的鑽燈腳、生卵葩之古諺，幾天來每到華燈初上後，三倆朋友或由老公陪同到大甲鎮瀾宮廟裡，一面參觀燈麗的手工藝花燈，順便鑽鑽花燈，祈望求得一子，以便傳宗接代。成群的婦女在燈下鑽來鑽去，擁擠之況還是少見。
而且上元節又有另一有趣的流傳，是「跳田古、嫁好某（妻）、偷挽蔥 嫁好尪」習俗，在農村一些未成婚的男子在田間跳跳田股，祈娶一個好某，且大甲溪畔的青蔥專業區過年以來，就有年青男、女結伴前往，女的偷偷的拔了一小欉青蔥，男的則在田硬上跳來跳去，前者意圖嫁好丈夫、 後者祈望娶個好太太，雖是流傳的習俗，還真蠻有意思。
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