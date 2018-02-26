衛生紙現搶購潮 量販業：3月抗漲到底中央社 (2018-02-26 16:34)
。DBP.S19.（中央社記者陳政偉台北2018年2月26日電）衛生紙傳出將在3月中旬後調漲價格，量販超市業者表示，全台賣場出現搶購潮，好市多基於會員權益沒有調漲計畫，其他量販業者都指出，3月底前配合促銷活動，抗漲到底。
國內衛生紙品廠商23日指出，衛生紙預計3月開始調漲價格，各大賣場從週末開始，出現搶購風潮。由於補貨不及，部分賣場貨架被掃光。
行政院消保處25日與四大量販店（家樂福、大潤發、全聯、愛買）進行瞭解，業者都表示，於3月中旬前衛生紙促銷品牌數量及價格均已排定並確定，呼籲民眾不必因預期心理而大量搶購囤積。
量販從業人員表示，農曆春節前國內家用紙品廠商就陸續通知量販通路將要調漲，漲幅大多為1到2成，只有極少的特殊品項反映原物料成本價格，才漲到3成。
業者表示，即使3月中旬後，為反映國際原物料成本價格而使衛生紙價格上漲，量販通路都會有促銷空間，反而是其他通路商，則必須直接反映在售價上。
全聯福利中心、愛買、家樂福、好市多、大潤發都表示，上週五傳出漲價的消息，許多消費者趁著週末來搶購，可能出現短時間架上空著的情況，但與廠商持續進貨，目前供貨無虞。
愛買公關經理王佳慧指出，由於今天是平常日，採買情況已經和緩，加上從2月28開始規劃衛生紙促銷檔期，民眾不用擔心價格問題。
家樂福公關經理林夢紹說，因3月7日開始進行衛生紙類的促銷，且3月中旬前衛生紙促銷品牌數量及價格都已確定，價格相對穩定而低廉。而消費者減少衛生紙的使用，也有達到環保節能的好處。
大潤發公關徐子琳表示，目前促銷活動都已經排定到3月底，預期廠商調漲價格會落在3月底、4月初，最後仍會跟廠商做協調，讓消費者滿意。
全聯也說，從即日起至3月底都還有許多品牌衛生紙會做促銷，賣場都自行吸收部分成本，消費者不需要擔心。至於4月之後，是否會在售價上反映價格，會跟廠商討論最終價格。（編輯：張良知）
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