賴廷恩轟本季次高21分 率輔大2連勝中央社 (2018-02-26 16:46)
（中央社記者龍柏安桃園26日電）輔仁大學四年級主控賴廷恩今天攻下本季次高的21分，另有7籃板、6抄截與4助攻，率領輔大在第4節掀起一波23比17攻勢，終場77比68擊敗北市大學。
106學年度大專籃球聯賽男子組8強複賽，今在健行科大進行第2天賽事，輔大首日先以76比63扳倒台灣師大，今天再勝北市大，在複賽拉出2連勝。
輔大上半場還以34比37落後，下半場則拉出43比31的攻勢逆轉戰局，教頭楊哲宜坦言，下半場他們逼著對手慢下來打，「我們看過很多次對手的錄影帶，他們對於半場的陣地戰比較不熟悉，也比較找不到進攻點，另一方面我們自己的失誤也有減少。」
賴廷恩全場16投9中，包括4罰中2，攻下全場最高的21分，楊哲宜也推崇愛將發揮出色，他說：「賴廷恩絕對是今年聯盟裡最棒的控球之一，不過我給他的任務更多，除了得分之外，他還要學習如何去領導、控制比賽。」
來自宜蘭的賴廷恩，高中時期就是聯盟頂級控衛，升上大學後球風雖不如高中時期狂野，卻多了分穩健，他坦言：「大學隊友的能力更好，得分點更多，我不需要一個人硬打，既不會打得很辛苦，失誤也不會這麼多。」
賴廷恩透露，除了打法轉變，他也會觀摩其他控衛比賽影片來提升自己，昨天比賽結束後，他一回到宿舍就馬上找出世界盃男籃資格賽的影片，仔細觀察中華隊控球陳盈駿的打法，今天比賽果然就展現侵略性，而陳盈駿昨在與澳洲之戰攻下全隊最高的22分。（編輯：李亨山）1070226
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