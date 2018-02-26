HBL30週年特展 勾起老學長回憶中央社 (2018-02-26 16:40)
（中央社記者李晉緯台北26日電）HBL94、98學年度MVP張容軒、洪康橋，和95學年度人氣王楊政倫，及100學年度抄截、助攻雙冠王邱日誠今天應邀出席HBL30週年特展開幕，以「學長」身分再次回味自己的HBL時代。
洪康橋曾獨得48分，至今仍為高中籃球聯賽（HBL）單場最高得分紀錄，在這次參觀HBL 30週年特展，讓過去的回憶再度湧上心頭，他表示，自己在球員時期，只要狀況不好，就會看看當時轟下48分的影片，試著找回當初的自己。
楊政倫則提及，看到這些展品，讓他也回想起過去的「悲情」，因為雖然他已畢業多年，但仍無法忘懷未能在HBL拿下冠軍的遺憾，他說：「即使再過30年，我還是忘不了當年輸給新榮的那場球」，談到展場中令他印象最深刻的展品，他認為是木製的冠軍獎盃，因為上面刻著冠軍球隊學校、校長，和所有教練、球員的名字，「那應該是唯一的一座，讓人看了很有fu」。
HBL邁入30週年，FOX體育家族與高中體總攜手舉辦「我們的HBL年代30週年特展」，展覽在三創生活3樓展出，球迷可免費參觀，參加現場活動還有機會獲得今年HBL總決賽門票。（編輯：黃于）1070226
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