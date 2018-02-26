（優活健康網記者林奐妤／編輯整理）我畢業後加入了一家知名外企做管理培訓生，管理培訓生是為培養我們成為公司高層的快速管道。那時全國申請管理培訓生的應屆大學生有幾十萬人，最後只錄取了十幾個。加入公司後，我們需要每八個月輪崗一次，還要參加考試，表現不好會直接被淘汰，可想而知競爭有多激烈。

做了全職媽媽 才知道競爭也很激烈

第一次輪崗結束後，我參加考試時被問到的最後一個問題是，你中長期的職業目標是什麼？我說出了自認為的標準答案—做總經理。後來隨著自己工作年限慢慢增長，我開始明白，並不是每個人都想做總經理，比如我自己。在我做了全職媽媽之後才發現，原來在全職媽媽這個領域，競爭也同樣激烈，而我，也並非想做最厲害的媽媽。

當我覺得自己一邊帶娃一邊運動，身材恢復得不錯，儼然一名時尚辣媽時，我的朋友生了三個孩子，每天嚴格控制飲食，堅持運動，甚至練出了馬甲線；當我覺得自己帶小孩遊刃有餘時，我發現朋友圈有個全職媽媽不僅帶兩個孩子，還又學插花又做烘焙，最近還在玩攝影；當我覺得自己當了全職媽媽還能不斷讀書充電時，我發現鄰居一位媽媽一邊帶小孩，一邊修完了哥倫比亞大學的心理學課程……

不是每個人都需要成為「全能媽媽」

我身邊的人尚且如此，更不要說網上的那些「全能媽媽」了。習慣了競爭的我，一開始看到這些時也會有壓力，也會感到焦慮和自卑。每每這時，我總是會想起自己初入職場的那個故事，也不是每個人都需要成為「全能媽媽」。

人生最關鍵的就是找到自己的「舒適」狀態，學會安放自己。「舒適」不是和別人比，而是自己內心的一種狀態。我花了兩年時間才明白自己的「舒適」狀態是什麼，而我所有的努力都是為了滿足自己的「舒適」狀態。

總是比較 不如找到最舒適的狀態

當你找到自己的「舒適」狀態後，再看那些「全能媽媽」的傳奇，就不再感到有壓力，反而會淡然地說，她們真的好棒，但那不是我要的「舒適」狀態。大部分人的糾結、焦慮和不幸福，都是來自既不想受苦又什麼都想得到的矛盾心態。

我，30多歲，一個全職媽媽。時光流轉，我卻越來越愛現在的自己，這是我最好的時光，因為我找到了自己最舒適的狀態，希望每個媽媽都可以找到自己最舒適的狀態。

（本文摘自／跟美國兒科醫師學育兒（0～2歲）／野人出版）

資料來源：http://www.uho.com.tw/hotnews.asp