又一個LOL選手若風登頂吃雞東南亞服第一了 網友：開掛去菜鳥服蹭熱度北京新浪網 (2018-02-26 16:32)
大家好，這裡是正經遊戲，我是正經小弟。
最近，繼盧本偉、死亡宣告之後，又一個LOL職業選手轉型絕地求生后，又拿下了東南亞服第一。他就是前WE隊長若風。
在前段時間，他在《絕地求生》東南亞服雙排登頂后，由於吃雞數據中的KD（擊殺與死亡次數比）較低，受到了玩家們的詬病。一些玩家表示若風不是開掛就是找了個開掛的隊友帶他上分。
又因賬號被檢測，他的29殺32殺的視頻，被不少玩家質疑開掛。
隨後若風揚言要打到東南亞服第一，自證清白。
終於在近日，若風登頂東南亞服，總榜第49名。
並於2月24日發微博曬出了自己登頂東南亞服擊殺榜的截圖，還附上約2000字的心路歷程。
從若風曬出的截圖可以看出，他在東南亞服單排的擊殺分已經來達了第一名的位置，KD達到3.86，場均最高擊殺達到23殺，可以說是相當誇張了。
而隨後2000字的心路歷程則講述了若風自己從DOTA轉型LOL，如今又從LOL轉型絕地求生這一過程的心態。
對於這次若風的表現，粉絲表示了肯定。
不過還是有不少玩家表示若風這次煽情又「用力過猛」了。
一些玩家吐槽：「又來蹭熱度」、「又去東南亞服欺負新手菜鳥，有本事去打亞服」；還有玩家依舊質疑其開掛。
這之中的大部分玩家表示：「在絕地求生前100的環境中，各路神仙比比皆是。能殺出重圍的如果不是更強的神仙那就真的是能殺神的天才了。」（而貌似LOL轉型吃雞的主播中，這種「天才」還真不少，比如宣告、蘆葦……）
那麼問題來了：你認為下一個登頂絕地求生排行榜的LOL主播會是誰？
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