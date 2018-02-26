第五屆中國國際互動娛樂大會將於2018年3月7日在廣州舉行。本次大會以「玩心無限」為主題，誠邀業內精英，共同探討遊戲及泛娛樂前沿行業前沿觀點、技術及未來發展方向。北京水果堂創始人、CEO李偉將代表企業出席大會。

北京水果堂創始人、CEO，李偉，1982年生人。2015年6月創立水果堂之前，曾擔任天神互動副總裁職位，兼職美術中心總經理、支持中心總經理。擔任多款成功項目美術總監，帶隊《蒼穹變》頁游及手游等項目。2006-2011年曾任職完美世界，參與製作《完美世界》《完美世界2》《神魔大陸》等項目美術工作。

第五屆CIGC於2018年3月7日在廣州舉行，本屆主題為「玩心無限」，大會關注與互動娛樂產業未來密切相關的AI、H5等前沿技術熱點話題，聚焦在遊戲、影視、動漫等泛娛樂細分領域實現中華文化出海的挑戰與機會，集結眾多互娛行業領軍人物的新銳觀點，旨在促進文化娛樂企業升級業務理念，打破固有業務模式，推動中國文化娛樂產業的對內整合與對外開拓，為互動娛樂產業生態的進化貢獻更多的新思路。