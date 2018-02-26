北京水果堂CEO李偉將出席2018CIGC北京新浪網 (2018-02-26 16:41)
第五屆中國國際互動娛樂大會將於2018年3月7日在廣州舉行。本次大會以「玩心無限」為主題，誠邀業內精英，共同探討遊戲及泛娛樂前沿行業前沿觀點、技術及未來發展方向。北京水果堂創始人、CEO李偉將代表企業出席大會。
北京水果堂創始人、CEO，李偉，1982年生人。2015年6月創立水果堂之前，曾擔任天神互動副總裁職位，兼職美術中心總經理、支持中心總經理。擔任多款成功項目美術總監，帶隊《蒼穹變》頁游及手游等項目。2006-2011年曾任職完美世界，參與製作《完美世界》《完美世界2》《神魔大陸》等項目美術工作。
第五屆CIGC於2018年3月7日在廣州舉行，本屆主題為「玩心無限」，大會關注與互動娛樂產業未來密切相關的AI、H5等前沿技術熱點話題，聚焦在遊戲、影視、動漫等泛娛樂細分領域實現中華文化出海的挑戰與機會，集結眾多互娛行業領軍人物的新銳觀點，旨在促進文化娛樂企業升級業務理念，打破固有業務模式，推動中國文化娛樂產業的對內整合與對外開拓，為互動娛樂產業生態的進化貢獻更多的新思路。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
富麗 有機胚芽白米．青田 有機 白米．白米 10．銀川 有機白米．統一生機 有機白米．1公斤 白米．鴨間稻 白米 3kg．鮮活白米．鴨間稻有機白米．有機白米．台糖有機白米．白米．有機 白米．富麗 白米 有機．胚芽 白米．有機 白米 2kg．三好米 白米．富麗有機胚芽白米．白米 3KG．白米 糙米．富麗有機白米．銀川 白米 2Kg．純有機白米．銀川 有機 白米．白米花．10 公斤 白米．1kg 白米．米樂銀川 白米．富麗 有機 白米．銀川 白米
- 原燒優質原味燒肉券(一套10張)
- 【SEIKO 精工】 Premier 系列 羅馬時尚萬年曆腕錶-銀x玫瑰
- 【La Veda】氣對流和式床墊5CM-單人3尺
- A│X Armani Exchange 透視概念品牌腕錶-黑x銀/46mm
- 【淨工坊 AQUASPRING】AQ802 櫥下型觸控式雙溫飲水機搭配RO
- TISSOT Femini-T 都會儷人真鑽腕錶-白彩貝/26.9mm
- STAR 時代 羅馬城市時尚腕錶-黑x銀/43mm
- 【時尚屋】六層烤漆層架120x45x180(5GCG-L246B)
- Relax Time Sweet 馬卡龍陶瓷時尚腕錶-粉紅x白/37mm
- 【夜殺】CANON EOS 77D BODY 單機身(公司貨)贈64G記憶卡+專
精益求精的金字招牌 這10家開發商很少推出雷作【北京新浪網】
求職網站泄露荷蘭開發商正在移植Switch版《小小噩夢》【北京新浪網】
現代遊戲業最具影響力人物排行：宮本茂、小島秀夫領銜【北京新浪網】
5大亮點帶你了解 三星S9到底值不值得買？【北京新浪網】
《羅馬2：全面戰爭》新DLC沙漠王國 引進四大陣營【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》