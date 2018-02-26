第五屆CIGC作為2018年開年的首個行業性盛會將於3月7日在羊城廣州香格里拉大酒店正式開幕。游奕互動創始人、CEO戴路確認將作為重要嘉賓參加本次大會，並在會議上就行業未來發展趨勢及熱點話題與業界精英展開深度交流。

游奕互動（UEGAME）成立於2014年，專注移動端精品遊戲的研發，代表作《劍與魔法》。

公司主力成員平均行內從業經驗8年，並於2016年3月推出了《劍與魔法》手游。國內公測當月排名穩定在iOS暢銷榜top10，最高排名第六位。並於之後，在全球也取得了輝煌成績，如：韓國谷歌平台下載量榜最高排名第一位，暢銷榜排名第三位，本土最大平台「ONE store」下載量榜和暢銷榜最高排名第一位；中國台灣iOS免費榜最高排名第一位，暢銷榜排名第七位。

2018年初，公司將與37手游合作推出新作《劍與輪迴》，敬請期待。

第五屆CIGC於2018年3月7日在廣州舉行，本屆主題為「玩心無限」，大會關注與互動娛樂產業未來密切相關的AI、H5等前沿技術熱點話題，聚焦在遊戲、影視、動漫等泛娛樂細分領域實現中華文化出海的挑戰與機會，集結眾多互娛行業領軍人物的新銳觀點，旨在促進文化娛樂企業升級業務理念，打破固有業務模式，推動中國文化娛樂產業的對內整合與對外開拓，為互動娛樂產業生態的進化貢獻更多的新思路。