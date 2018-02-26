2月26日，由藍港互動研發，安樂電影正版授權的《捉妖記》手游上架iOS，正式開啟全平台公測。值得一提的是，目前同IP電影《捉妖記2》上映十余天票房已經突破20億，可謂新年開門紅。遊戲不僅還原了第一部的電影劇情，也將大火的《捉妖記2》電影內容移植到了遊戲中，同時在原著的基礎上首創明暗線劇情，讓玩家在體驗電影劇情的同時能夠獲得更多的遊戲體驗。

在2015年，《捉妖記》電影便創下了當時24.38億的票房記錄，可謂是一款熱門影視IP，如今《捉妖記2》上映短短10天，票房已突破20億，可見IP影響力之大、受眾之廣。在獲得安樂電影的正版授權后，藍港互動以影游聯動為基調著手研發《捉妖記》手游，並與《捉妖記2》電影同檔期上線，與安樂電影攜手迎戰春節檔。

而遊戲相對電影來說，互動性和持續性更強，粉絲可以在影視熱度過後依然體驗IP內容，進而實現IP價值的延展。據悉，遊戲不僅收錄了宋天蔭、霍小嵐、屠四谷、朱金真、小妖王胡巴、新朋友笨笨等全明星陣容，還將繼續開發更多新劇情和角色與玩家見面，讓熒幕內的傳奇在遊戲中得以繼續。

此外，遊戲還添加了多種核心特色玩法，例如妖寵、多元豐富的PK戰、天師修羅場等，打破了傳統MMORPG單一枯燥的打怪升級模式，強調熱血與休閑相結合，自由匹配度極高。

在產品的宣發層面，為了能更好的向玩家展示遊戲，《捉妖記》手游與上市公司康得新合作，在全國60家影院放置了《捉妖記》手游的3D裸眼大屏幕。除此之外，《捉妖記》手游還與裸眼3D遊戲手機「幻影」合作，成為首批入駐遊戲。用戶無需佩戴3D眼鏡，即可在手機體驗超逼真立體的遊戲效果，這得益於《捉妖記》手游的先進3D引擎技術。

同時，藍港互動與安樂同步，積極為《捉妖記》手游進行跨界合作宣傳，例如不久之前雙方聯合推進的《捉妖記2》全國路演，以及與麥當勞、旺旺、康師傅等品牌展開跨界營銷，實現產品的交叉曝光。

截止目前，《捉妖記2》電影票房在一眾春節檔影片中處於前列，目前已突破20億，電影票房的加持，也讓《捉妖記》手游全平台公測后的成績有了進一步的想像空間。