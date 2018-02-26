來源：商業與生活

文｜朱曉培

壹

過一個春節的時間，互聯網圈就被區塊鏈劃分成了兩個陣營：搞鏈的，不搞鏈的。

最近有兩次，跟幾個創投圈朋友見面，一開始哪個公司在融資，哪個投資人在悄悄賣公司，聊得都很歡快。但最後，都因為提到了區塊鏈和數字貨幣，氣氛而變得緊張起來。

鼓吹派說區塊鏈是互聯網的大未來，看衰派認為數字貨幣是個大泡沫。針鋒相對的兩個陣營，永遠沒辦法達成統一。

人世間，有很多事情都是照妖鏡，讓人忽然認清自己的同類和異類。數字貨幣成了其中一個。

我做了5年多的TMT口的記者，採訪了數十近百位創業者和投資人，專訪的創業者里幾乎沒有一家把公司做黃了。我覺得，他們的內心是真誠的想要做出一番事業來的。

我也婉拒了幾次關於幣圈的採訪，我發現，他們和我之前認識的TMT的創業者是如此的不同。

就像股權投資人PreAngel資本的王利傑在他的文章《區塊鏈它帶給我內心膨脹和煎熬》中寫的那樣：投機，瘋狂的投機。越是深刻研究區塊鏈技術，越能感受到人性的貪婪和恐懼。而且，「幣圈這個群體，跟我們之前的TMT科技創業群體，氣質和氣場有著巨大的不同。不是因為他們錢包里的比特幣值錢了，變得土豪了。而是因為有很多人做事情無節操、無視法律和規則、無視道德和良心的底線，唯恐天下不亂。把如此高風險的數字代幣，分散給成千上萬個風險承擔能力極低的『小韭菜』，割了一波又一波。」

我朋友圈裡最熱愛學習、每天都要提升自己的美團點評高級副總裁王慧文調侃自己看不懂，有點兒蒙。他在朋友圈裡說：區塊鏈撕裂了中國互聯網，轉移了中國互聯網的主要矛盾。主要矛盾從巨頭與創業公司的矛盾轉變成古典互聯網與區塊鏈之間的矛盾。

「古典互聯網」這個詞，據說出自某個區塊鏈的群，是指一切沒有採用區塊鏈技術的互聯網。在搞區塊鏈的人看來，互聯網+、人工智慧、雲計算、3D列印、無人駕駛……，統統的，都是落後的，古典的。

但「區塊鏈互聯網」內部自己也沒有達成統一，互相鄙視。直言區塊鏈就是為了賺錢的「寶二爺」，在被踢出「3點鐘」群后，寫了一篇文章，「我被3點鐘群踢出來，是因為我他媽不裝逼。」

他說：整個數字貨幣就是個流量生意，進入幣圈，其實就是進入娛樂圈。

據說在3點鐘無眠群里，談理想、談信仰會受到熱烈追捧，談技術少有人接茬，如果不慎提出點兒反對態度，就會被「群毆」，因為打擾了大家的美夢。

貳

今天，「幣圈」里這些活躍的人，可能並不知道，2016年4月，一群比特幣的實權人物，從世界各地飛到北京，在東方君悅大酒店開了一個秘密會議。會議目的是勸說比特幣的中國玩家們：你們不要再那麼用力的挖礦了。

當時，中國人挖到了70%的比特幣，交易額佔了總額的42%，但對技術的貢獻幾乎為零。

外國人，尤其是美國人，覺得這麼下去，是違背比特幣設計的初衷－去中心化。當比特幣的交易集中在一個地方，去中心化就會流於表面。

因為是開源程序，比特幣演算法已經被修改過了多次。到2016年時，其中貢獻最大的是Peter Wille。而26個參與比特幣演算法改進的程序員中，沒有一個中國人。大部分中國的比特幣參與者認為，技術的事情和他們無關，賺錢才是目的。

2014年，我去採訪Okcoin的徐明星。他就提到，美國人多專注在比特幣的應用上，做支付的、做錢包的、安全的、儲存的、保險的、借貸啦，什麼都有。但中國人做投資投機的更多。

那次會議沒什麼效果，中國人還是熱衷於買賣比特幣，從中賺取差價。最後，反而政府出手幫外國人解決了他們的擔憂：禁止國內數字貨幣交易。

因為各國政府的監管政策，比特幣交易已經集中流向了日本、新加坡等國家地區。Coinhills的數據顯示，在各國交易量中，日本已經佔了59%多，而美國只佔了24%多。

幾年過去，中國人對比特幣技術的貢獻依舊微乎其微。但是，中國的創業者和投資人們已經發出了最多的白皮書，搞出了各種各樣的區塊鏈項目，並「順便」發行了各種各樣的山寨數字貨幣（ICO）。

當然，也不能說是他們是中國的創業公司。因為他們都跑到了新加坡、日本等地方，並給自己起了一個外國名字，比如Jimmy Zhong，或者Bosch Lee。

叄

區塊鏈有價值嗎？ 比特幣有價值嗎？ 炒幣能賺錢嗎？ 區塊鏈會成新風口嗎？

答案是肯定的。但又絕對都是少數中的少數。

我認同邵亦波的觀點：買 ICO 的人98％會血本無歸。有少數公司的模式適合基於區域鏈 tokenize ，但是大多數不適合。即使適合的，公司業務成功了，也不代表 token 會有價值。ICO現在讓一個白皮書就可以面向大眾融資，比98年（互聯網泡沫）誇張太多了，所以泡沫也會更大。

創業成功原本就是個低概率的事件，99%的項目最終會走向失敗。在風險投資里，投資人千挑萬選，時刻盯著被投企業的數據，每個季度還要跟被投創業者開董事會，這樣子，投資命中率如果能做到10%已經是非常不錯的業績了。

而那些打著區塊鏈旗號，只有一行代碼就能發一個白皮書，山寨數字貨幣的就入場交易的創業公司，你們難道相信他們會比被政策監管的獐子島更誠信可靠？

目前，全球每天比特幣交易價值已經超過200億美元。目前看來，有一種觀點比較靠譜，比特幣的價值約等於黑市的價值。只要黑市認可，這個市場畢竟很難監管。

區塊鏈的本質是分散式記賬，從技術的角度看，確實能夠重塑一些行業，比如金融、遊戲等。

區塊鏈之上的數字代幣卻亦正亦邪，用好了，可以改變金融、稅收等行業，甚至影響政治和經濟格局。用不好，也可能毀了一國的金融管制體系。但凡涉及到金融的，一離不開監管，二離不開強大的資源協調，這些絕對不是四個礦工，或者兩個創業者就能做出來的事情。

正如邵亦波所言，區域鏈會重構很多行業，但會需要時間，還需要有本事，有資源，有耐心的創業者。

肆

但眼下，著急入場的，恰恰是哪些沒什麼耐心的創業者。

比如，某90后創始人，在接受《GQ》採訪時不止一次強調他從小信奉至今的行事原則：「一定要當第一。如果在一個領域當不了第一，馬上換下一個。」

而擅長追風，但從沒有孵化出風口上的豬的車庫咖啡，據說已經成了區塊鏈孵化器。

一個人，一個企業，最難的就是顛覆自己。

《基業長青》、《大而不到》、《創新者的窘境》……無數的企業和科技作者試圖求證出一個企業基業長青的路徑，但那些曾經被作為活力典範的企業卻在一個個的進入止步不前甚至沒落消失的窘境，比如柯達、諾基亞手機、惠普。

柯達最早發明了數碼相機，為了膠片業務不肯ALL IN，最終錯失了機會。凡客大勢已去，無數投資人勸陳年另起爐灶，但是他始終不肯放棄。

但中國的互聯網創投圈，做雲端列印的，做瀏覽器的，做遊戲的……忽然之間全都搞起了區塊鏈。

你要說這些創業者比柯達、諾基亞們曾經的領導人更睿智？反正，我是不信的。合理的解釋應該是：他們覺得自己的業務比凡客還沒有搞頭，對自己的原有業務也沒多少熱情。

嘀嗒出行這個團隊，五個創始人一起幹了快8年了，雖然一直被巨頭壓著，但沒人想退出過。宋中傑說，因為他們相信，現在做的事情就是最大的事情。

一個真正熱愛的、有奔頭的事情，沒人會輕易放棄。

陌陌創始人唐岩說得好：「跟微信上的朋友們說一聲，搞什麼區塊鏈，這幣那幣的別找我，我們業務目前為止挺健康的，沒動力搞這些。」

就在半夜3點群為區塊鏈爭論的時候，陌陌以6億美元現金，外加265萬股新發行的ADS股票，拿下了探探100%的股權。

伍

唐岩大概無意中說出了真相：缺錢，缺可落地的又能快速發展的業務，缺乏被認同感的公司和人，才那麼急切的想要撲進數字貨幣大風口中。

互聯網商業，自從誕生就在熱潮、寒冬、風口、危機的周期中不斷輪轉。這讓這個領域的創業者和投資人比任何其他領域都焦慮。

巨頭怕跟不上風口被顛覆，創業公司怕錢不夠活不過六個月。有風口要追著風口跑，沒有風口也要製造風口。這個群體都多多少少患上了焦慮症。

邵亦波說，比起飢荒和疾病這些外在的苦難，人們內心的空虛、孤獨、迷茫、焦慮，才是另一種苦難。

從這一點上說，這些鼓吹區塊鏈，四處勸說別人炒幣的所謂的「大佬」恰恰是這種「苦難」的受害者。

亞伯拉罕·馬斯洛在1943年就發現，將人類需求像階梯一樣從低到高，分成5種層次，生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我實現需求。

有一類「大佬」，雖然早早財富自由，但卻總覺得自己被不尊重。比如，被熱心網友幫他算賬，拆穿他在農村不可能一天看四本書，暑假也不可能放100天。他們內心迫切的需要被認可，被尊重。因此，當一個模稜兩可的風口出現的時候，便迫不及待的站上前去，搖臂吶喊。反正沒人懂，萬一蒙對了呢，成了領袖了呢？

而更多的區塊鏈參與者，仍然停留在最低層次的需求上，想要獲得財富，或者就是習慣了追風、失敗、再追風。

他們追過電商社交，追過社交，追過O2O，追過穿戴設備……但從沒成功過，因為對手總是那麼的強大。忽然間，他們追區塊鏈的時候，發現這個市場居然沒有什麼強大的對手，更不用擔心BAT，於是變得無比興奮。

這些瘋狂鼓吹區塊鏈的人，要麼患了江湖地位焦慮症，要麼患了金錢焦慮症，於是不自覺的加入了「拜幣神教」。

之前，有傳言，網易創始人兼CEO丁磊10億買了96000個比特幣。後來，丁磊闢謠說自己一個也沒買過。

網易遊戲日進鬥金，公司市值400多億美元，丁磊何須再在意數字遊戲。我想，當他聽到自己10億元買比特幣的傳言時，大概會微微一笑，買幣還不如多養幾頭豬。

就像經緯張穎說的，什麼數字貨幣、發比、空氣幣，都沒口袋裡的人民幣及時管用。

陸

2015年的時候，股權眾籌風靡一時，有人甚至說可以顛覆VC行業。但只兩年的時候，已經沒有人再提。

今天的區塊鏈領袖徐小平老師，一開始也股權眾籌的積极參與者，但過了不到一年的時間他又表示，股權眾籌是一種操弄，不能入戲太深。

一些著名的投資人，可能並不知道，在一些媒體人眼裡，自己其實是一個風口破壞者，行業的攪屎棍。

因為個人影響力實在太大了，無論他公開支持什麼、看好什麼，總能帶動一大批不明就裡的「創業者」、「投資人」們紛紛加入。原本一個好好的行業，幾家認認真真的企業，被突然大批湧入的創業者和投資人搞得烏煙瘴氣、難以為繼，比如O2O、海淘、智能穿戴。

有個投資人朋友，剛剛幫一個自己投的餐飲創業者朋友還了幾百萬的債務。做餐飲生意怎麼還能虧這麼多錢？他說，「還不是入了O2O的坑。」一單減20元，再多的錢都不夠賠，有人還虧得更多，上千萬。

作為「大佬」，「人生導師」，「創業領袖」，是否應該想一想，在金錢的數字遊戲外，有點兒更高的人生需求。真的應該為了自己心頭一時爽，就隨便信口開河，搖旗吶喊嗎？背後的追隨者畢竟是真真實實的人和他們的家庭。

投資圈裡，要說對錢的渴望，製造風口的能力，誰能比得過朱嘯虎。連他尚且知道：「有些風口寧願錯過，有些錢寧願不賺，大家晚節保重。」

但人們無法叫醒裝睡的人。