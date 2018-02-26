新浪科技訊 2月26日下午消息，金沙江創投合伙人朱嘯虎在朋友圈發表了對於區塊鏈的看法，朱嘯虎表示，安心做好我們的「古典互聯網」投資，賺自己看的懂的錢，賺能每天晚上睡的香的錢，賺能心安理得告訴女兒爸爸靠什麼賺錢的錢！同時朱嘯虎稱，說ICO是龐氏騙局是在侮辱龐氏騙局。

朱嘯虎在朋友圈分享《「拜幣神教」：被區塊鏈割裂的互聯網和浮躁的創投圈》一文，文中作者表示，「古典互聯網」這個詞，據說出自某個區塊鏈的群，是指一切沒有採用區塊鏈技術的互聯網。在搞區塊鏈的人看來，互聯網+、人工智慧、雲計算、3D列印、無人駕駛……，統統的，都是落後的，古典的。

朱嘯虎曾多次發表對於區塊鏈的看法，2月24日，朱嘯虎曾在朋友圈發表對區塊鏈的看法，其表示當今的區塊鏈相當於磚頭機時代的移動互聯網。

2月20日，朱嘯虎在朋友圈發表對ICO的看法，他表示，沒人關心ICO以後項目的實際落地情況，風險投資ABC輪根據公司的發展情況逐步放大投資金額是有有其深刻道理的，沒有人在一下子拿一大筆錢后還會努力工作，考驗人性的模式從來就沒有成功過！

針對近日區塊鏈話題大熱的現象，朱嘯虎在朋友圈發表言論稱，「不要拉我進任何3點鐘群，有些風口寧願錯過，有些錢寧願不賺，大家晚節保重。」