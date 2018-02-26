因潤滑油異常 日本空自直升機停公園3周「不挪窩」北京新浪網 (2018-02-26 16:35)
【環球網報導 記者 屈騰飛】2月5日晚，日本航空自衛隊蘆屋基地的一架救援直升機，為運輸病人而在山口縣萩市河川公園停機坪降落。飛行員在著陸時發現飛機出現異常，遂取消運送病人的計劃，而直升機也在公園停留至今。
據日本《讀賣新聞》26日報導，鑒於5日晚日本陸自一架武裝直升機在佐賀縣神埼市墜毀並造成人員傷亡，出於安全考慮，蘆屋基地決定在3月上旬經陸路將該救援飛機運回基地。
蘆屋基地相關人士表示，該直升機是應山口縣請求前往萩市運送病人。當直升機為接醫生而在河川公園著陸時，警報突然顯示潤滑油出現異常，飛行員遂放棄起飛計劃，而病人也交由其他直升機運送。
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