奧巴馬夫人將出版回憶錄 描述自我「成長之路」北京新浪網 (2018-02-26 16:35)
【環球網報導 記者 王戰濤】據瑞士資訊2月25日援引法新社報導，美國前總統奧巴馬的夫人米歇爾？奧巴馬備受期待的回憶錄將在11月13日出版。米歇爾25日發表推文稱，撰寫《成長之路》(BECOMING，暫譯)是「深刻的個人體驗」。
企鵝藍燈書屋出版社(Penguin Random House)的執行長馬庫斯？多勒(Markus Dohle)25日宣布了米歇爾回憶錄出版消息，並形容米歇爾是「我們時代最具代表性和令人佩服的女性之一」。
該出版社聲明說，將以奧巴馬家族的名義捐出100萬本書，送給有需要的兒童。出版社還表示，米歇爾將在新書上市后開展世界巡迴發佈活動，具體細節之後會陸續公佈。
報導稱，米歇爾25日在推特上寫道，「我談論自己的根，描述一個來自南部的女孩如何找到自己的聲音。我希望我的歷程能啟發讀者尋找勇氣，成為他們心目中的自己。」
米歇爾在芝加哥小社區長大，曾被老師說「將眼光放太高」。但她不顧老師的建議，仍然決意申請普林斯頓大學，最後獲得錄取，之後還獲得哈佛法學院的學位。米歇爾後來在芝加哥的法律事務所指導一位實習生，而這位實習生就是後來成為美國總統的奧巴馬。兩人相識不久后很快就結為連理，米歇爾也成為了奧巴馬在政壇崛起期間最親密的知己。
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