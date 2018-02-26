墨總統電話特朗普后取消訪美計劃 電話內容披露北京新浪網 (2018-02-26 16:35)
原標題：墨總統電話特朗普后取消訪美計劃 兩國官員披露電話內容
[環球網綜合報導]據美國有線電視新聞網（CNN）2月25日報導，墨西哥總統恩里克？培尼亞？涅托已取消前往華盛頓與唐納德？特朗普總統會晤的正式訪問。此前，涅托和特朗普進行了一次緊張通話，導致兩國領導人陷入政策僵局。
一名白宮官員稱，涅托？涅托原計劃於3月份訪問美國，但該官員向CNN證實，這次行程在2月20日那次通話后被擱置。
《華盛頓郵報》首先報導了涅托總統訪美計劃的取消。兩國官員告訴該報稱：「在特朗普總統拒絕公開表態確認墨方立場，即墨方不會為修建邊境牆埋單之後，涅托總統取消了訪美計劃。」
一名白宮官員告訴CNN稱，鑒於特朗普總統發誓要讓墨西哥為邊境牆埋單，雙方的任何會晤都會很尷尬且適得其反。該官員表示，與2017年兩國領導人之間的那次通話相比，這次的通話「不那麼敵對」，但也「沒有比那次更有效果」。
至少一名不願透露姓名的墨西哥官員對《華盛頓郵報》表示，特朗普在通話中「發脾氣」。美國官員稱特朗普「感到沮喪和憤怒」，他認為涅托要求他放棄讓墨西哥為邊境牆埋單這項令眾人滿意的競選承諾簡直不可理喻。
據《華盛頓郵報》報導，兩位領導人在2018年的電話會議中「投入大部分時間」來討論邊境問題。
該報稱，兩國官員證實，涅托「為避免在公共場合陷入尷尬的願望與特朗普拒絕提供保證是此次涅托訪美計劃取消的主要原因」。
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