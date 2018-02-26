韓媒：越南勞務費低於中國 韓企積極拓展當地市場北京新浪網 (2018-02-26 16:38)
原標題：韓媒：越南勞務費低於中國 韓企積極拓展當地市場
[環球網報導 記者 魏悅]據韓國《亞洲經濟》2月26日報導，韓國銀行（央行）25日發佈的數據顯示，韓國對越南知識產權貿易收支在2017年第3和第4季度分別呈現5.99億美元和6.52億美元的順差。
韓國知識產權貿易收支順差規模從2014年起激增。韓央行預測，隨著韓企持續進軍以越南為主的東南亞國家，未來這種增勢仍將持續。
眾多韓企將越南視為「充滿機遇的土地」。據韓國進出口銀行發佈的數據，韓國對越南的外商直接投資（FDI）比率由2009年3%增至2016年的6.4%。目前，三星電子在當地設有手機、家電、顯示器面板等工廠，出口占韓國整體對越出口的25%。
現代汽車、SK、LG以及浦項制鐵等韓國大企業也在積極拓展當地市場。尤其是浦項制鐵更選擇越南，成立海外首個鋼建材解決方案營銷中心。
現代經濟研究院首席研究員安重基（音）表示：「越南的勞務費低於中國，同時當地政府出台一些列吸引外企的優惠政策，吸引韓企相繼投資設廠。目前韓企對越投資仍以製造業為主，隨著三星等大企業加大了投資力度，企業也由在當地建設工廠向電氣電子等領域轉變。」
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