美研究顯示特朗普簽證限制政策令國際學生數目下降明顯北京新浪網 (2018-02-26 16:44)
【環球網綜合報導】據《印度時報》2月26日報導，位於美國弗吉尼亞州的「美國政策基金會」(NFAP)的一項研究顯示，根據美國國土安全部的數據，2016到2017年建，在美國攻讀計算機科學和工程專業研究生學位的印度學生人數下降了21%。
美國政策基金會表示，2016到2017年，美國大學入學的國際學生數量下降約4%，其中有一半原因應歸咎於在美攻讀計算機科學和工程專業研究生學位的印度學生人數下降。
報導說，在美國大學攻讀科學和工程專業研究生學位的印度學生是美國公司人才的主要來源。
美國政策國家基金的報告顯示，特朗普政府的限制籤證和工作的政策不利於吸引優秀留學生為美國經濟做出貢獻。此外，印度莫迪政府的「廢鈔」舉動導致嚴重的現金短缺，這可能也是導致在美求學的印度學生人數急劇下降的另一個較小的原因。
該報告認為，相關新聞報導和其他有關美國限制留學生畢業后在美就業的信息可能會讓國際學生人數減少。此外，國際學生比以往任何時候都有更多的機會選擇去哪裡學習，美國的移民政策和留學生政策會影響國際學生的選擇。來美國求學的國際學生人數持續下降將對美國學生、美國大學以及美國企業，甚至美國作為科學和創新中心的地位產生嚴重影響。(實習編譯：李梅梅 審稿：譚利婭)
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