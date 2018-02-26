▲公民團體發起，「無煤發電」公民複決連署，提案人已達1300餘人，預計3月向中選會遞件。（圖／柳榮俊攝 , 2018.2.26)

中部地區民眾十分關心台中火力發電廠煤機組火力全開，PM2.5危害健康問題。「財團法人法治暨人權基金會」今年年初啟動「無煤發電」公民複決連署，提案人已達1300餘人，預計3月向中選會遞件，希望儘速在月例會通過本案、進入第二階段連署。

財團法人法治暨人權基金會董事長洪嘉鴻、台中公民會館傅東森、台中市低碳城市發展協會理事長廖顯揚與12位國民黨議員今(26)日召開記者會表示，燃煤發電，是一種高污染地球的行為，其汚染程度遠超過燃油或天然氣發電的污染，而我國「能源法」卻把燃煤發電當成主要能源政策，因而發起公投複決連署。

洪嘉鴻表示，今年年初啟動公民投票連署、推動公民複決。公投案主文為「為維護空氣品質，你是否同意台灣電力公司不再使用燃煤發電？」

洪嘉鴻說，根據報載，聯合國氣候變遷會議談判代表106年11月16日在波昂表示，英國、加拿大、丹麥、芬蘭、義大利、法國、荷蘭、葡萄牙、比利時、瑞士、紐西蘭、伊索匹亞、智利、墨西哥、馬紹爾群島等15國都已加入這個「發電棄用煤聯盟，將攜手在2030年之前分階段淘汰燃煤發電。可見短期限制燃煤及長期目標禁止燃煤是未來的趨勢，而台灣的火力發電廠燃煤發電佔比、卻年年成長？如此的國家能源政策，豈不教人憂心？

傅東森表示，日本發生311大地震核災後，國內掀起反核風氣，但地方政府除了要求台電機組降載以外，對空汙顯然束手無策。「無煤發電」公投是一種直接公民訴求方式，呼籲市民踴躍參與「無煤發電」連署。

廖顯揚強調，大家不知道有沒有發現，最近空汙情況嚴重，市區空汙監測數據顯示，星期日早上包括大里、忠明、西屯AQI橘色「對敏感族群不健康」；沙鹿、彰化AQI紅色警戒「對所有族群不健康」，所有百姓應該勇敢站出來，支持「無煤發電」公投。剛發起「無煤發電」公投才短短一個月，提案人已達1300人連署，預計3月初達成1879人的第一階段連署門檻，屆時將立即向中選會送件。

洪嘉鴻認為，按公民投票法第2條第2項第3款、重大政策之創制或複決是全國性公民投票適用事項。而火力發電藉由燃煤發電，是一種高污染地球的行為，嚴重危害民眾身體健康，而我國「國家能源法」卻長期把燃煤發電當成主要能源政策，很多具有環境保護概念的人並不贊同，因此發起「無煤發電」公投。即要求台電不能再使用燃煤發電。此屬於國家能源政策的重大改變，符合全國性公民投票的事項。

台中市政府環保局表示，燃煤發電等能源政策由中央訂定並公告實施，儘管如此，為維護中部地區空氣品質，市府仍全力加強管制中火汙染排放，包括刪減中火500萬噸生煤許可量，並訂定第三次加嚴標準，要求中火四年內增設完成空汙防制設備，創下歷史紀錄，目前台中PM2.5年均濃度已逐年下降，市府將持續努力，讓空品進一步改善。

環保局表示，台電燃煤發電與否為中央所制定的能源政策，歸屬中央職權，市府在法定職權下，加強對中火的汙染排放，並全力展開各項管制措施，創下中火建廠30年來最大減煤紀錄，也斷絕中火火力全開的可能性。

台中市PM2.5年平均濃度由103年的27微克/立方米，降至106年20.2微克/立方米，距離國家空氣品質標準只剩5微克。沿用較嚴格舊標準的紫爆天數已從103年87天降至106年僅剩24天，較去年減少5成，可見明顯改善。