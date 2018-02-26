中華職棒／期待跟日本投手對決 王柏融再度接受日媒專訪NOWnews今日新聞 (2018-02-26 16:41)
日本媒體《Full Count》專訪台灣Lamigo桃猿隊外野手「大王」王柏融，不但介紹他連續2年4成以上打擊率的背景，去年王柏融還拿下打擊三冠王，讓日本球界相當期待。
2017年經典賽，Lamigo桃猿隊不支援中華隊，因此王柏融也加入中職聯隊，跟日本代表隊進行交流賽，沒想到王柏融砲轟樂天金鷹隊王牌則本昂大，也讓人印象深刻。
他說：「以國家隊來說的話，最主要還是給人很強的概念，當然細節方面也要確實執行，不管是任何選手，都要求在球場上有很好的集中力。」
而王柏融蠻欣賞的球員，就是日職軟銀鷹隊的外野手柳田悠岐。
「我對他強力揮擊的印象很有興趣，能跟日本的手對決也很令人期待。」而猿隊也每年都跟羅德隊進行交流賽，今年還前往北海道跟火腿隊交手。
不論是電視轉播巨人、軟銀，或是火腿等隊比賽，就連穀保家商學長陳冠宇也會跟他聊日職發生的事，王溢正、陽耀勳等球員也都曾旅日。
王柏融最快在今年球季打完就可以選擇旅外，他說：「我的確會想出國打球，或是前往大聯盟，畢竟這是棒球的最高殿堂，有機會的話想去看看。」
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