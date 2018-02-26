▲楊財惠站長強調，2月1日實施上路，小型車駕駛人在參加道路駕駛考驗中，以未依規定繫安全帶而違規者居多。（圖／記者許薰方攝，2018.02.26）

有鑑於汽車駕照新制路考，已於2月1日實施上路，小型車駕駛人在參加道路駕駛考驗中，以未依規定繫安全帶，及起駛前未依規定顯示方向燈這兩個項目，最容易出錯扣32分，往往車子還沒有上路，就因未達70分標準，當下被刷掉。

高雄市區監理所旗山監理站楊財惠站長表示，2月1日新制開始實施後，小型車駕駛人參加路考，增加了行車前檢查及起駛前動作這個項目，其中又以「上車前未查看車輛四周、車底及輪胎有無異物（狀）」，「未依規定繫安全帶」，「起駛前未依規定顯示方向燈」，以及「起駛前未轉頭察看照後鏡及注意前後左右有無障礙或車輛行人通過，未禮讓行進中的車輛、行人優先通行」，由於這4項的扣分標準都是32分，只要一違規就達不到及格的標準70分，很容易就因不及格而得重考。

▲楊財惠站長提醒考生們，要養成良好駕駛習慣並且小心應考。 （圖／記者許薰方攝，2018.02.26）

楊站長強調，最常見的扣分項目分別是「轉彎及變換車道未打方向燈」、「行駛中車輪壓實線或擦撞車輛、安全島、損壞設施」及「上、下車開車門前未留意側後方有無人車通過(下車應以2段式開門)」，因此，提醒考生們，要養成良好駕駛習慣並且小心應考。