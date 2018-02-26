新制路考 考生最容易出錯扣32分被刷掉NOWnews今日新聞 (2018-02-26 16:42)
有鑑於汽車駕照新制路考，已於2月1日實施上路，小型車駕駛人在參加道路駕駛考驗中，以未依規定繫安全帶，及起駛前未依規定顯示方向燈這兩個項目，最容易出錯扣32分，往往車子還沒有上路，就因未達70分標準，當下被刷掉。
高雄市區監理所旗山監理站楊財惠站長表示，2月1日新制開始實施後，小型車駕駛人參加路考，增加了行車前檢查及起駛前動作這個項目，其中又以「上車前未查看車輛四周、車底及輪胎有無異物（狀）」，「未依規定繫安全帶」，「起駛前未依規定顯示方向燈」，以及「起駛前未轉頭察看照後鏡及注意前後左右有無障礙或車輛行人通過，未禮讓行進中的車輛、行人優先通行」，由於這4項的扣分標準都是32分，只要一違規就達不到及格的標準70分，很容易就因不及格而得重考。
▲楊財惠站長提醒考生們，要養成良好駕駛習慣並且小心應考。 （圖／記者許薰方攝，2018.02.26）
楊站長強調，最常見的扣分項目分別是「轉彎及變換車道未打方向燈」、「行駛中車輪壓實線或擦撞車輛、安全島、損壞設施」及「上、下車開車門前未留意側後方有無人車通過(下車應以2段式開門)」，因此，提醒考生們，要養成良好駕駛習慣並且小心應考。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
lenser 頭燈．紅光 頭燈．SPARK 頭燈．led 車頭燈．iphone5 頭燈．晶冠 頭燈．車頭燈．頭燈燈泡．自動 頭燈．CREE 頭燈．Q5 頭燈．雙頭燈．犀牛 頭燈．Bright 頭燈．HENGWEI 頭燈．3w led 頭燈．變焦 頭燈．頭燈 PETZL．12W LED 頭燈．充電 頭燈．KINYO 頭燈．特林 頭燈．1w 頭燈．CREE T6 頭燈．MAXTIM 頭燈．潛水頭燈．樂高 頭燈．series 頭燈．led 頭燈．SUPER 頭燈
- Michael Kors MK 甜美時尚皮帶錶 MK2712
- Timberland Houston 時空潮流日曆腕錶-黃x卡其/47mm
- Max Max 晶燦彩芯三眼全日曆陶瓷腕錶-黑x紅/38mm
- ides愛蒂思 精選設計款30分E/VVS1八心八箭完美車工鑽石戒指
- 【時尚屋】米蘭法式水鑽6尺加大雙人床(UZ5-648-3+648-4)
- BERING 丹麥國寶 MAX RENE設計師聯名限量時尚錶款/40mm-藍+
- LOVME 羅馬戀人陶瓷時尚腕錶-白x紫刻度/44mm
- Michael Kors Access 觸控智能手錶 MKT5036
- 【麗臺 Quadro】NVIDIA Quadro P600 顯示卡
- Audi 奧迪 - 20吋 尊爵高貴可加大行李箱 - 三色可選A-6920
「泰安櫻花季」24日開跑 警方加強周邊交通疏導管制【NOWnews今日新聞】
港女運上億古柯鹼被逮 法官認她「這說法」判無罪【NOWnews今日新聞】
大學學測放榜 明道中學大放異彩【大成報】
動物園餵猴子吃薯條 媽媽挨轟是「最壞身教」【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》