HBL／回想起單場48分紀錄 洪康喬還是熱血沸騰NOWnews今日新聞 (2018-02-26 16:45)
前松山高中球員洪康喬曾在HBL高中籃球聯賽單場狂得48分，至今仍是HBL的紀錄，他表示，現在回想起來還是會熱血沸騰。
HBL今年正式邁入30周年並舉行特展，現場邀請到94學年度MVP張容軒、95學年度人氣王楊政倫、98學年度MVP洪康喬以及100學年度抄截、助攻雙冠王的邱日誠站台。
洪康喬表示，其實在當球員時，如果遇到自己狀況不好，就會回去看以前的影片，看那時候自己是怎麼做的，變回當時的自己。
現在HLB規模越來越大，而且也是台灣最熱門的賽事之一，楊政倫表示，現在採訪HBL的記者比以前真的多很多，張容軒也說：「很羨慕現在的球員有這樣的舞台可以發揮。」
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