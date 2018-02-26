▲左起楊政倫、張容軒、邱日誠、洪康喬。（圖／張育嘉）

前松山高中球員洪康喬曾在HBL高中籃球聯賽單場狂得48分，至今仍是HBL的紀錄，他表示，現在回想起來還是會熱血沸騰。

HBL今年正式邁入30周年並舉行特展，現場邀請到94學年度MVP張容軒、95學年度人氣王楊政倫、98學年度MVP洪康喬以及100學年度抄截、助攻雙冠王的邱日誠站台。

洪康喬表示，其實在當球員時，如果遇到自己狀況不好，就會回去看以前的影片，看那時候自己是怎麼做的，變回當時的自己。

現在HLB規模越來越大，而且也是台灣最熱門的賽事之一，楊政倫表示，現在採訪HBL的記者比以前真的多很多，張容軒也說：「很羨慕現在的球員有這樣的舞台可以發揮。」