▲台灣國際造船公司建造的潛舉式重載船舉行命名儀式，經命名為GPO AMETHYST輪。(圖／記者黃守作攝，2018.02.26)

由新加坡商格陵蘭石油集團(Greenland Petroleum)旗下子公司GPO Grace Limited委託台灣國際造船公司建造的潛舉式重載船，於今(26)日上午，在台灣國際造船公司高雄廠3號碼頭，舉行命名典禮，經命名為GPO AMETHYST輪，再次展現台灣國際造船的優異造船實力。

由新加坡商格陵蘭石油集團(Greenland Petroleum)旗下子公司GPO Grace Limited委託台灣國際造船公司建造的潛舉式重載船命名典禮，是由台灣國際造船公司董事長鄭文隆與Kenny Cai(Chief Executive Officer of GPO Group)共同主持，由Kenny Cai命名該船為GPO AMETHYST輪，並由 Winnie Cai擲瓶，這也是格陵蘭石油集團委託台船建造4艘潛舉式重載船中的第2艘，第1艘「GPO GRACE輪」已於106/6/28交船營運，由於性能優異，船東非常滿意，為船東增加豐碩營收。

台灣國際造船公司董事長鄭文隆表示，該公司曾於1998年受託建造當時全球噸位最大的黑馬林魚(Black Marlin) 輪及藍馬林魚輪潛舉式重載船，其中藍馬林魚輪因為執行過許多著名的載運任務，比如 2000年在葉門亞丁灣受創的美國海軍柯爾號飛彈驅逐艦、排水量高達4.5萬噸的美國超級移動雷達等，曾多次被Discovery頻道或國際媒體報導，可以說是最為世人熟知的潛舉式重載船，更是「台船之光」、「台灣之光」。

鄭文隆指出，此次承造的GPO AMETHYST輪，不但載重噸位更大，操控性能更佳，甚至還符合在極地冰區航行的要求，性能大幅提升，其載重噸數為6萬5000噸，超過藍馬林魚號的5萬7000噸，船長225公尺，船寬48公尺，型深13.8公尺，設計吃水10.64公尺，最大下潛吃水可達28.8公尺，全船共有76個壓載水艙，主船殼區水艙規畫共計3層3排，還有2座可移動式的浮力塔，除了符合嚴格的安全要求之外，貨物裝載也更具有彈性。

鄭文隆進一步指出，在當前傳統船型市場不景氣的環境下，該公司憑藉著自身設計與建造品質的優勢，不但有效拓展產品多樣化的領域，並以具競爭力的條件獲得船東青睞，充分展現台船在特殊船型設計及製造上的雄厚能力，此船型之完工交船亦奠定了該公司未來承接複雜精密高科技船艦之基礎，對未來台船產品附加價值之提升與多角化發展有莫大的助益。