影／首架商用787-10試飛完成 3月交付新加坡航空NOWnews今日新聞 (2018-02-26 16:48)
波音首架 787-10 商用客機已完成新加坡航空塗裝，並於 2 月 9 日於美國試飛，預計 3 月底正式交付新航，初期將不定時執飛新加坡－曼谷、吉隆坡間的特定航班，以進行機組員的訓練，預定 5 月執飛新加坡往返大阪的定期航班，第 2 個航點則是澳洲伯斯。
新加坡航空今（ 26 ）日表示，澳洲伯斯將成為 787-10 服務的第 2 個定期航班航點。自 5 月起，每日往返新加坡與伯斯的四個航班中，將有一班以波音 787-10 執飛，實際日期及時間將等主管機關核准後公布。
已完成新航塗裝的首架 787-10 也於 2 月 9 日在美國南卡羅萊納州北查爾斯頓的波音製造廠完成試飛。 787-10 長度達 68 公尺，是波音夢幻機家族成員中機身最長的一款機型，新航目前擁有 49 架 787-10 確認訂單，台灣籍的長榮航空也是首批客戶之一。
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