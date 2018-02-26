龍發堂續傳阿米巴痢疾病例 高市強力抬離病患NOWnews今日新聞 (2018-02-26 16:51)
針對龍發堂爆發致病性阿米巴痢疾、以及肺結核感染後，尚有46名堂眾置留未離一事，高雄市政府衛生局於26日上午，動員大批醫護和警力，強勢清空龍發堂，並將這些人移置到醫療院所並做隔離，以杜絕疫情擴大。
龍發堂上次爆發致病性阿米巴痢疾以及肺結核感染後，疫情持續擴大，自去年10月8日陸續將堂方503人移出，截至今年2月24日還有46名堂眾未移出。
▲龍發堂抗拒衛生局人員進入防疫。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.02.26）
也正因為這些人員一直規避妨礙配合防疫工作，及不配合高度疑似個案人員，前往指定醫療院所安置等具體情事。除了過年期間持續管制進出人員，26日上午在警方員警充分支援下，清空龍發堂生活大樓住民，並依法要求不得再進入尚存在感染風險的場域之中。
▲上午動員大批醫護和警力，強勢清空龍發堂，以杜絕疫情擴大。（圖／記者蔡坤霖攝 , 2018.02.26）
龍發堂疫情發生7個月以來，整體疫情仍持續發展中，只是龍發堂堅拒衛生局函囑及醫療專業處置，限制堂內生活大樓餘眾移出清空，目的乃是在於保障其免於次一波疫病感染風險，保障人民基本生存權。衛生局堅持專業負責的態度，期能藉此控制疫情持續蔓延，以落實防疫為首要目標，同時要求龍發堂能在近期提出生活大樓硬體改善計畫，杜絕疫病死灰復燃的風險。
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