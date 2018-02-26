▲傳唱54年、超過半世紀的山歌比賽，每年的秩序冊中記錄著當屆的山歌歌詞，是非常珍貴的文獻資料。（圖／竹東鎮公所提供 , 2018.02.26）

新竹縣竹東客家山歌比賽今年邁入第54屆，每年比賽都有一本大會手冊(秩序冊)，由於年代久遠，尚缺共12屆別的秩序冊，在今年度山歌比賽系列活動中，也特別規畫募集歷屆秩序冊專區，盼透過社會大眾及山歌同好的共同努力，提供竹東鎮公所未來典藏及公益使用，拼湊完整的竹東山歌比賽秩序冊地圖。

▲竹東客家山歌比賽第一屆的秩序冊，已經有54年的歷史了。（圖／竹東鎮公所提供 , 2018.02.26）

傳唱超過半世紀的山歌比賽，秩序冊中記錄著每一屆的山歌歌詞，是非常珍貴的文獻資料，從每一個年代的山歌歌詞中可以窺見當代的歷史時空背景以及生活方式，像是老山歌的愁苦感嘆、山歌仔的鏗鏘敘事、以及平板婉轉的傳承祖宗言，這些山歌詞成為客家庄生活的共同記憶。

竹東鎮公所戮力募集以往山歌比賽的秩序冊，目前尚缺12個屆別，分別是民國63年、64年、65年、66年、67年、72年、73年、74年、75年、76年、77年、80年，共12個屆別。

▲宋女士提供公公遺物、民國59年的秩序冊，協助拼湊竹東山歌比賽秩序冊地圖。（圖／竹東鎮公所提供 , 2018.02.26）

日前也傳出好消息，竹東鎮公所收到一本民眾提供的秩序冊，捐贈者宋女士表示，看到竹東鎮公所正在募集過去的比賽秩序冊，便翻出公公的遺物，當時在整理公公的遺物時，認為他生前愛好唱山歌，也愛聽山歌，每年更是會到竹東客家山歌比賽會場參與，公公往生後，便將珍貴的山歌秩序冊保存起來，透過本次的活動也將具有歷史意義的秩序冊捐贈給公所。

▲竹東鎮公所嘗試補齊54年來歷屆的客家山歌比賽秩序冊，目前尚有12屆散失尚未找到。（圖／竹東鎮公所提供 , 2018.02.26）

竹東鎮長徐兆璋表示，很感謝大家過去的參與，讓竹東成為名符其實的「竹東山歌城」，對於宋女士無私提供傳家瑰寶，會在山歌比賽期間公開致贈感謝狀，也在此呼籲愛好山歌的朋友，可以一起來拼湊竹東山歌比賽秩序冊地圖，期望透過募集秩序冊、數位化典藏，與大家一同傳承保存客家山歌文化。