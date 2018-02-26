資策會2018/3/17開設「Scrum 敏捷軟體開發實戰班」 3/2前報名享早鳥優惠中央社 (2018-02-26 16:18)
(中央社訊息服務20180226 16:18:08)敏捷式開發(Agile Development)是種應對快速變化需求的軟體開發能力，與以往制式的開發方法不同之處在於，它是一種軟體開發的精神(spirit)，任何開發方法都可以加入敏捷式開發的一些原則，進而改善軟體開發的成效，不僅能縮短交付時間，並且能因應客戶需求的變動，已逐漸成為軟體開發專案的趨勢。
為此，資策會特開設「Scrum 敏捷軟體開發實戰班」，上課日期為2018年3月17日至3月18日，周六日白天上課，共計14小時，凡於3月2日前報名即享早鳥優惠。報名及相關訊息請參閱課程網址：http://www.iiiedu.org.tw/ites/SCRU.htm (資策會廣告)。
訊息來源：財團法人資訊工業策進會
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