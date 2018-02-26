資策會3/29開辦「FinTech 金融科技培訓課程」中央社 (2018-02-26 16:18)
(中央社訊息服務20180226 16:17:53)數位金融科技發展成潮流，全球金融業與資訊科技業者看好金融科技相關技術發展，投資金額及數量呈爆炸性成長，Brett King的「Bank 3.0」一書問市，更帶動金融主管機關、金融服務業者、科技公司、報章雜誌對銀行3.0、行動支付、第三方支付、理財機器人、Apple Pay、數位銀行等金融科技（FinTech：Financial Technology）議題受到高度關注。
為此，資策會將於2018年3月29日開辦「FinTech 金融科技培訓課程」，針對時下金融科技及新金融產品與服務的趨勢，讓想了解科技數位金融發展趨勢及應用的金融相關從業人員，能有整體的認識與瞭解。課程講師具多年業界經驗，結合專業知識規劃出實踐重於理論、但又不僅是經驗談的精實課程，是門不容錯過的扎實金融科技課程。
報名及相關訊息請參閱課程網址：http://www.iiiedu.org.tw/ites/DIFIN.htm。(資策會廣告)
訊息來源：財團法人資訊工業策進會
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