資策會開辦「物聯網規劃與應用實務班」 3/10開課中央社 (2018-02-26 16:17)
(中央社訊息服務20180226 16:17:33)物聯網（Internet of Things, IOT）是指在網路化時代下，人與物件、物件與物件之間，可以透過網路環境互通、互動，是未來十年科技應用的新潮流。依據物聯網應用高峰論壇分析，物聯網行業在未來3到5年市場規模可達到3,000億美元。美國研究機構Forrester預測，物聯網所帶來的產業價值，比互聯網大30倍，是下一個兆元級別的通信業務。
為此，資策會於2018年3月10日開辦 「物聯網規劃與應用實務班」課程，邀請業界具有物聯網整合實務經驗的科技公司執行長，透過科學的理論基礎與實務案例分享，深入剖析物聯網相關技術與獲利策略，並以提高情緒處理能力與人際關係的「智慧人生」物聯網應用為實作案例，經由實際的操作與討論，激發學員的創新潛能。2018年3月2日前報名享優惠。
詳情參閱課程網址：http://www.iiiedu.org.tw/ites/IOTP.htm。(資策會廣告)
訊息來源：財團法人資訊工業策進會
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