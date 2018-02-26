(中央社訊息服務20180226 16:17:33)物聯網（Internet of Things, IOT）是指在網路化時代下，人與物件、物件與物件之間，可以透過網路環境互通、互動，是未來十年科技應用的新潮流。依據物聯網應用高峰論壇分析，物聯網行業在未來3到5年市場規模可達到3,000億美元。美國研究機構Forrester預測，物聯網所帶來的產業價值，比互聯網大30倍，是下一個兆元級別的通信業務。



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訊息來源：財團法人資訊工業策進會