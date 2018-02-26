(中央社訊息服務20180226 16:16:51)身處大資料(Big Data)時代，企業或個人都應累積資料分析與加值的實戰經驗，理解數值、類別、文字、影像等多元數據後，運用資料探勘與機器學習等技術，積累隱藏在資料中的智慧，再交叉運用各種方法反覆加值資料，就能完成信用評級、顧客保留、交叉銷售、漲跌預測、病情監測、球員輔訓、自走掃地機等應用。R軟體是資料探勘與機器學習的傑出環境，被評為學習資料科學的最佳程式語言。



因此，資策會特別開辦「R軟體與機器學習課程」課程，以通用的資料分析流程進行資料理解、資料準備、資料建模、評估與應用，涵蓋各式機器學習類型，透過案例講解頻繁型態探勘、集群、迴歸與分類等資料探勘任務，逐步達成機器學習預測建模的目標。課程特色著重於各種應用案例與講師實戰經驗分享，並進行淺顯易懂的理論觀念講解，以整合式開發環境R/RStudio進行實機操作，幫助學習者輕鬆上手資料探勘/機器學習的工作。



2018年3月2日前報名享優惠，詳情參閱課程網址：http://www.iiiedu.org.tw/ites/RD.htm。(資策會廣告)



訊息來源：財團法人資訊工業策進會