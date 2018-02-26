總統蔡英文將頒發回復名譽證書給二二八受難者、前基隆市參議會副議長楊阿壽的親屬，楊阿壽孫子周振才（圖）手指史料說，楊阿壽被冠上鼓勵搶米參加事變的罪名，若未回復名譽，在台灣史上將永遠是名通緝犯。中央社記者王朝鈺攝 107年2月26日