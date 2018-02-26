二二八遭通緝 楊阿壽將回復名譽（1）中央社 (2018-02-26 16:50)
總統蔡英文將頒發回復名譽證書給二二八受難者、前基隆市參議會副議長楊阿壽（右2）的親屬，家屬指出，楊阿壽若未回復名譽，在台灣歷史上將永遠是通緝犯。中央社記者王朝鈺攝 107年2月26日
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