屏東六堆尖炮城系列活動 3月2日起登場中央社 (2018-02-26 16:50)
全國客庄12大節慶之一的屏東六堆祈福尖炮城系列活動3月2日起將登場，屏東縣政府26日舉辦宣傳記者會，縣長潘孟安（後左）歡迎全國民眾前來共襄盛舉。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年2月26日
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