新竹市校園徵才系列活動啟動中央社 (2018-02-26 16:50)
新竹市政府26日舉行校園徵才博覽會啟動記者會，市長林智堅（後中右）表示，市府近年整合新竹市5所大學舉辦校園徵才系列活動，盼透過校園博覽會媒合，協助年輕人找到理想工作。中央社記者魯鋼駿攝 107年2月26日
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