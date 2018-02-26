小學生愛心義賣 資助國內外貧童（1）中央社 (2018-02-26 16:50)
嘉義市北園國小學童為協助亞美尼亞貧童購買果樹、莓類盆栽改善家計，以義賣手作水餃方式募款。圖為學童集體包水餃情形。（北園國小提供）中央社記者江俊亮傳真 107年2月26日
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