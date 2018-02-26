「重審勞動基準法」全國性公民投票案由時代力量黨主席黃國昌（左）領銜提出，中選會26日在台北舉行聽證會，黃國昌會中表示，主文最後一句「由立法院重新討論審議」若有疑義願刪除，盼中選會儘速通過審核。中央社記者吳翊寧攝 107年2月26日