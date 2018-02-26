時代力量日前提出「重審勞動基準法」全國性公投，中選會為釐清該公投是否屬於公投法第2條第2項第2款所稱的立法原則的創制，以及是否是一案一事項，26日下午邀公投提案領銜人與證人、鑑定人等召開聽證會。中央社記者吳翊寧攝 107年2月26日