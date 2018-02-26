章丘鐵鍋熱賣斷貨 尊重匠人主動下架商品中央社 (2018-02-26 16:50)
中國大陸節目「舌尖上的中國3」播出後，山東省濟南的章丘鐵鍋爆紅，民眾踴躍訂購。圖為2016年山東文化產業博覽交易會上，章丘鐵匠展示以傳統技藝造鍋。（中新社提供）中央社 107年2月26日
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