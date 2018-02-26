發現疑似朴子配天宮遭竊鎮殿香爐（2）中央社 (2018-02-26 16:50)
嘉義縣朴子配天宮鎮殿香爐多年前失竊，經各方協尋近日找回疑遭竊香爐，配天宮常務董事方略26日實際查看後表示，除大部分特徵相符外，很少人知道香爐底下破了一個洞曾修補過，這個香爐也有同樣痕跡，初步證實就是這個香爐。中央社記者黃國芳攝 107年2月26日
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