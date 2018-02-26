發現疑似朴子配天宮失竊鎮殿香爐（1）中央社 (2018-02-26 16:50)
嘉義縣朴子配天宮百年歷史鎮殿香爐，多年前整修時失竊，民進黨籍嘉義縣議員黃嫈珺（中）日前經友人牽線找回疑似遭竊的香爐，26日經廟方人員檢視，初步判定應是失竊文物。中央社記者黃國芳攝 107年2月26日
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