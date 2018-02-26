（中央社記者黃麗芸台北26日電）北市警方昨晚追查毒品通緝犯，意外破獲藏身在新北市中和區中正路一處住商混合大樓的毒品分裝場，逮捕7名毒販及1名毒蟲，並起獲手槍、毒品和分裝器材，全案移送法辦。



台北市警察局信義分局今天下午舉行「警搗『蜂窩』毒品分裝場 緝獲槍毒鴛鴦通緝犯」破案記者會，五分埔派出所所長陳怡凱表示，昨晚10時許獲報指出，新北市中和區中正路一處住商混合大樓疑似藏有毒品通緝犯。



警方隨即派員前往調查，由於大樓有門卡管制進出，犯嫌戒心相對低，現場由35歲林男負責承租的三房兩廳住所並無設置任何監視器，便衣員警敲門後便直趨而入，屋內可見各級毒品，竟是毒品分裝場。



現場除逮捕到33歲主嫌呂男之外，還有俗稱「小蜜蜂（送藥藥腳）」毒販的21歲蔡女（林男女友)、同因毒品通緝在案的23歲黃男及24歲陳女情侶檔、毒品通緝的23歲沈男、23歲陳男等，共計7人在此居住，販毒期間約兩個月。



警方在黃男及陳女情侶檔的房內，起獲藏在iPhone手機盒及保險箱內的改造手槍掌心雷2把、子彈2發，以及分裝毒品的研磨器和封口機等工具。



在警方執行搜索期間，還有一名遭毒品通緝的38歲林男登門購毒，一併遭查獲。



現場清查、扣押贓證物，共計有改造手槍掌心雷2把、子彈2發，毒品咖啡包198包、梅片72錠、安非他命、大麻、愷他命數十克、搖頭丸及ㄧ粒眠400餘顆等毒品，以及分裝袋、電子磅秤、封口機3台、搗藥器、研磨器等。



警詢後，黃男等人都坦承意圖販賣持有違禁品，全案依毒品危害防制條例等罪移送新北地檢署偵辦。（編輯：黃于）1070226